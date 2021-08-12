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«Мы бы окоченели»: выживший при падении Ми-8 на Камчатке раскрыл подробности аварии

Иван Юминов

Происшествия
«Мы бы окоченели»: выживший при падении Ми-8 на Камчатке раскрыл подробности аварии
Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Один из восьми выживших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке, экономический обозреватель Николай Корженевский, рассказал, что люди бы «окоченели» без своевременной помощи.

— На поверхность (выбрался — прим. «ВМ») сам, а дальше подобрали парни из близлежащего лагеря, на берегу курильского озера. Без них мы бы просто окоченели в воде, — рассказал он.

Корженевский поблагодарил их и отметил, что не понимает, как они нашли пострадавших, сообщает РИА Новости.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка.

По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро. Всего удалось спасти восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

СК в качестве трех основных версий крушения Ми-8 назвал неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования, а также техническую неисправность воздушного судна.

Пострадавших доставили в больницу в Петропавловск-Камчатский. На месте инцидента продолжаются поиски пропавших людей.

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