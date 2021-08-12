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СК назвал три версии крушения туристического вертолета на Камчатке

Илья Ашуров

Происшествия
СК назвал три версии крушения туристического вертолета на Камчатке
Фото: МЧС по Красноярскому краю

Следственный комитет РФ назвал три основные версии крушения вертолета Ми-8, который упал на Камчатке в четверг, 12 августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— На данный момент транспортным подразделением СК среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна, — говорится в сообщении.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка.

По последним данным, удалось спасти восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу в Петропавловск-Камчатский. На месте трагедии продолжаются поиски пропавших людей.

Последнюю информацию о трагедии и версиях случившегося читайте в материале «Вечерней Москвы».

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