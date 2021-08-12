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Женщина попала в реанимацию после ДТП с пьяным водителем на улице Миклухо-Маклая

Иван Юминов

Происшествия
Женщина попала в реанимацию после ДТП с пьяным водителем на улице Миклухо-Маклая
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 7 Карта всех событий

Женщина, в которую въехал пьяный водитель на остановке на юго-западе города, находится в реанимации. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 12 августа.

— Он сбил двух человек — женщина (61 год), девушка (16 лет) — находятся в больнице, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По информации Депздрава Москвы, женщину доставили в больницу на вертолете в крайне тяжелом состоянии. Врачи сражаются за ее жизнь, сообщается на сайте ведомства.

WhatsApp Video 2021-08-12 at 19.05.07.mp4 / Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Инцидент произошел на автобусной остановке на улице Миклухо-Маклая, 7. В результате происшествия пострадали бабушка и ее 16-летняя внучка.

Женщину доставили в больницу с диагнозом «травматическая ампутация голени», а подростка — с закрытым переломом стопы.

Водитель в момент аварии, по данным ГИБДД, находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат его медицинского освидетельствования показал 1,058 промилле.

Сотрудники ГИБДД занимаются установлением обстоятельств произошедшего.

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