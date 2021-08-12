«Копируем Америку»: Мясников оценил идею повысить возраст продажи алкоголя

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Инициатива Минздрава РФ запретить продажу алкогольных напитков лицам, которые не достигли 21 года, является правильной. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, молодые люди больше подвержены зависимости от спиртных напитков.

— Мы копируем Америку, — сказал Мясников. — Понятно, что чем позже, тем лучше (возраст продажи алкоголя — прим. «ВМ»). Но вопрос: какой это будет иметь эффект? Должна быть пропаганда здорового образа жизни — кружки в школах, спорт дворовый, как было в нашем детстве. А сейчас-то что? Захотят — найдут. В принципе инициатива правильная, по идее-то… В Америке далеко не дураки сидят.

Министерство здравоохранения России предложило повысить минимальный возраст, необходимый для покупки крепкого алкоголя, с 18 лет до 21 года. Ведомство хочет усилить ограничения на продажу напитков с содержанием спирта более 16,5 процента с 1 марта 2022 года.