«Резкий хлопок»: очевидцы рассказали о ДТП на остановке в Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Днем 12 августа пьяный водитель врезался в автобусную остановку, расположенную возле дома №9 на улице Миклухо Маклая. Пострадали две женщины — бабушка и внучка. Очевидцы рассказали, что произошло в момент столкновения.

Видео: IZ.ru

— Около пяти часов услышали резкий хлопок. Выглянули сразу в окно, увидели, что лопнула полностью остановка. Был крик, люди начали все сбегаться, — рассказала очевидица Дарья Чемцова.

Другая свидетельница ДТП учится на медицинском факультете и, когда услышала хлопок, вместе с однокурсниками постаралась оказать помощь, передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на автобусной остановке на улице Миклухо-Маклая, 7. В результате происшествия пострадали бабушка и ее 16-летняя внучка.

Женщину доставили в больницу с диагнозом «травматическая ампутация голени», а подростка — с закрытым переломом стопы.

Водитель в момент аварии, по данным ГИБДД, находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат его медицинского освидетельствования показал 1,058 промилле.

Сотрудники ГИБДД занимаются установлением обстоятельств произошедшего.