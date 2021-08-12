Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Резкий хлопок»: очевидцы рассказали о ДТП на остановке в Москве

Михаил Алимов

Происшествия
«Резкий хлопок»: очевидцы рассказали о ДТП на остановке в Москве
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Днем 12 августа пьяный водитель врезался в автобусную остановку, расположенную возле дома №9 на улице Миклухо Маклая. Пострадали две женщины — бабушка и внучка. Очевидцы рассказали, что произошло в момент столкновения.

Видео: IZ.ru

— Около пяти часов услышали резкий хлопок. Выглянули сразу в окно, увидели, что лопнула полностью остановка. Был крик, люди начали все сбегаться, — рассказала очевидица Дарья Чемцова.

Другая свидетельница ДТП учится на медицинском факультете и, когда услышала хлопок, вместе с однокурсниками постаралась оказать помощь, передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на автобусной остановке на улице Миклухо-Маклая, 7. В результате происшествия пострадали бабушка и ее 16-летняя внучка.

Женщину доставили в больницу с диагнозом «травматическая ампутация голени», а подростка — с закрытым переломом стопы.

Водитель в момент аварии, по данным ГИБДД, находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат его медицинского освидетельствования показал 1,058 промилле.

Сотрудники ГИБДД занимаются установлением обстоятельств произошедшего.

Читайте также:
ДТПочевидцыостановки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Все мнения
О проекте