СК провел обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском

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Следствие провело обыски в «Каспийском трубопроводном консорциуме» по делу о разливе нефти под Новороссийском. Об этом сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК в четверг, 12 августа.

— Опытные следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, в помещениях консорциума проводятся обыски, допрашиваются специалисты и работники предприятий, в том числе принимавших участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осуществлявших инспекцию выносного погрузочного устройства, — говорится в сообщении.

Также ведомство назначило экологическую и техническую судебные экспертизы. Кроме того, СК ужесточил квалификацию уголовного дела — полная формулировка теперь звучит как «Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде», отмечается на сайте ведомства.

Разлив нефтепродуктов рядом с Новороссийском произошел 7 августа во время перекачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony.

Нефть перекачивали из погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума, чья пресс-служба изначально сообщала о разливе на площади 200 квадратных метров.

Позже благодаря спутниковым снимкам удалось установить, что площадь пятна от выброса горючего составила 80 квадратных километров.

12 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что утечка нефти не представляет угрозы для отдыхающих. Также, по его словам, ничто не угрожает морской флоре и фауне. Курортный сезон не будет сорван, заключил глава региона.