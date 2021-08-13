Очевидцы рассказали подробности взрыва в автобусе в Воронеже

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Житель Воронежа Роман Гринев стал очевидцем взрыва автобуса. По его словам, ударная волна была такой силы, что осколки стекла перелетели через шестиполосную дорогу.

Мужчина рассказал, что услышал сильный хлопок, было много дыма, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа.

Еще один очевидец происшествия Руслан Громов сообщил, что оказавшиеся рядом с местом взрыва люди бросились на помощь пострадавшим. В какой-то момент появились инкассаторы, они тоже помогали людям выбраться.

Игорь Пахачев отметил, что в первые минуты после взрыва поднялась паника, люди разбегались в разные стороны. Это подтвердила еще одна свидетельница событий Лариса Анатольевна, по ее словам, вся дорога после взрыва была усыпана стеклом, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел около торгового центра «Галерея Чижова». В момент происшествия в автобусе находилось 35 пассажиров. От полученных травм скончалась женщина, еще 17 человек пострадали.

В качестве одной из версий причины случившегося рассматривается взрыв газового баллона.

По данному факту возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил его на контроль на контроль в центральном аппарате. По поручению Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты и следователи.