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Исследование показало связь между алкоголем и риском заразиться COVID-19

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Исследование показало связь между алкоголем и риском заразиться COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Злоупотребляющая алкоголем молодежь рискует заразиться коронавирусной инфекцией гораздо сильнее в сравнении с непьющими сверстниками. К такому выводу пришли исследователи из Индианского университета.

Ученые изучили взаимосвязь между употреблением спиртных напитков и риском заражения COVID-19 на территории кампуса университета. К участию в исследовании пригласили 7,5 тысячи человек. Из них выбрали лишь тех, кто к началу мониторинга не был инфицирован коронавирусом и соответствовал остальным требованиям эксперимента. Таких оказалось 1027 человек. Из них 736 прошли все этапы наблюдения, входившие в исследование. Их средний возраст составил 20 лет.

Участникам исследования предложили пройти стандартный тест на выявление расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Ответы на вопросы оценивались баллами от нуля до четырех, максимальное количество баллов — 40. В группу злоупотребляющих алкоголем исследователи относили всех, кто набрал больше восьми баллов. Их оказалось 34 процента.

После начала исследования коронавирусом заразились 44 человека. Из 810 не злоупотреблявших алкоголем студентов заболели 23, а из 409 пьющих — 21 человек. Соответственно, среди любителей спиртного инфицирование COVID-19 происходило в 1,89 раза чаще.

Ученые также сравнили полученные результаты с группой из 128 студентов, переболевших коронавирусной инфекцией до начала исследования. Представители группы пьющих испытывали симптомы на 18 процентов чаще.

Злоупотребление спиртными напитками можно считать дополнительным фактором риска заражения COVID-19, подтвердила российский социолог, руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова. Она пояснила, что после возлияний человек становится общительнее и самонадеяннее, контроль ослабляется, а следствием становится несоблюдение противоэпидемических правил.

Директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова, в свою очередь, указала, что спиртные напитки являются сильным иммунодепрессантом. Злоупотребляющие алкоголем находятся в состоянии иммунодефицита. Однако в случае с молодыми людьми более существенную роль, вероятно, сыграли социальные причины: пьяный студент может случайно взять кружку соседа или схватить еду грязными руками, цитируют эксперта «Известия».

Употребление спиртных напитков недопустимо и для переболевших коронавирусной инфекцией, рассказал главный нарколог Москвы Евгений Брюн. Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19, являются интоксикацией, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, при этом «вся биохимическая стройная картина ломается», подчеркнул врач.

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