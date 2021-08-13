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Власти Москвы объяснили, для каких целей столица вышла на рынок заимствований

Василиса Чернявская 

Город
Власти Москвы объяснили, для каких целей столица вышла на рынок заимствований
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В этом году Москва впервые с 2013 года вышла на рынок заимствований. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, этот шаг был необходим, чтобы в полном объеме выполнить социальные обязательства, данные городом ранее.

На данный момент экономика столицы не успела в полном объеме восстановиться после ограничений, введенных в городе из-за пандемии COVID-19, и накопить существенную «подушку безопасности». Эксперты прогнозируют, что деньги в городской казне будут израсходованы до конца декабря 2021 года.

— Деньги, которыми сейчас располагает городской бюджет, будут направлены на реализацию заключенных городом контрактов и выполнение социальных обязательств, — рассказал Владимир Ефимов.

Размещение городских облигаций также позволит столице продолжить реализовывать проекты, нацеленные на развитие городской инвестиционной программы.

Работа по управлению городскими финансами в столице выверена и основана на глубоком профессиональном анализе большого количества экономических показателей, отметила профессор и директор Образовательно-научного центра «Экономика» РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Лисицына.

— В прошлые годы город сформировал запас прочности, который позволил мобилизоваться в период пандемии и оперативно отработать антикризисную повестку. А выход на рынок заимствований позволил перераспределить средства таким образом, чтобы Москва помимо социальных обязательств и реализации инфраструктурных проектов, также продолжила развивать экологические проекты, — добавила Лисицына.

Владимир Ефимов также сообщил, что экономия на госзакупках в столице в рамках конкуренции составила 57,8 миллиарда рублей за первые шесть месяцев 2021 года. Общий объем закупок составил 771 миллиард.

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