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Принц Эндрю продолжает жить с экс-супругой спустя 25 лет после развода

Анастасия Колоскова

Общество
Принц Эндрю продолжает жить с экс-супругой спустя 25 лет после развода
Фото:Ben Stevens / globallookpress.com

Принц Эндрю, который официально развелся с писательницей Сарой Фергюсон еще в 1996 году, продолжает жить с бывшей женой под одной крышей, что возмущает некоторых членов королевского семейства. Об этом пишет издание Express со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Экс-супруги проживают в Королевской ложе в Большом Виндзорском парке.

— Эндрю и Сара могли бы попытаться возразить, что она всего лишь гость, но на самом деле она живет там давно. Королева очень нежно относится к герцогине Йоркской, но принц Чарльз считает, что все это просто возмутительно, — цитирует таблоид инсайдера.

Брак принца Эндрю и Сары Фергюсон продлился десять лет. У них есть две дочери — принцессы Беатрис и Евгения. В 2019 году вокруг принца Эндрю разгорелся скандал, после которого он отказался от исполнения своих королевских обязанностей. Герцогу предъявила обвинения в изнасиловании 17-летняя жительница Британии Вирджиния Робертс.

Королева Елизавета II чувствует себя подавленной после смерти мужа. Кроме того, она все еще переживает о том, что было сказано ее внуком Гарри и его супругой Меган Маркл в интервью ведущей Опре Уинфри.

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