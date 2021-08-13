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В Госдуме предложили запретить причастным к экстремизму размещать рекламу в СМИ

Илья Ашуров

Общество
В Госдуме предложили запретить причастным к экстремизму размещать рекламу в СМИ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Евгений Федоров предложил запретить лицам, причастным к экстремистской деятельности, размещать рекламу в СМИ и интернете. Письмо с текстом своего предложения парламентарий адресовал генеральному прокурору Игорю Краснову.

В своем письме Федоров напомнил, что в июне этого года был принят закон, согласно которому лица, признанные судом причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, лишаются права участвовать в выборах любых уровней. Однако, по мнению депутата, принятие этого закона не помешало подобным гражданам распространять свои идеи в интернет ресурсах и СМИ при помощи рекламы.

— В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для средств массовой информации и информационных ресурсов в сети интернет размещать рекламные материалы, созданные лицами, причастными к деятельности экстремистских организаций и не имеющими права участвовать в выборах, — цитирует текст письма RT.

В случае введения предложенного депутатом ограничения оно может затронуть и блогера Юрия Хованского. 10 августа Росфинмониторинг включил его в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму.

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