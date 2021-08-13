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День ВВС отметят в парке «Патриот»

Ольга Маркова

Развлечения
День ВВС отметят в парке «Патриот»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Военно-патриотический парк «Патриот» 14 августа приглашает посетителей на праздничное мероприятие, посвященное Дню Военно-воздушных сил.

Зрителям представят фестиваль пилотажных групп «Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты». На музыкальном концерте можно будет услышать заслуженного артиста России Алексея Глызина и творческие коллективы ВКС.

Кульминацией программы станут реконструкция воздушного боя и выступление сборной России по парашютному спорту.

Участие в мероприятиях по билетам в парк, сообщается на сайте организации.

Музей техники Вадима Задорожного также 14 августа отметит День Воздушного флота России. Посетители увидят кинохронику времен Великой Отечественной войны, рассказывающую о подвиге авиации, примут участие в мастер-классах по сборке и разборке автомата Калашникова и по раскраске самолетов. А сделать эффектные фотографии можно будет в настоящем катапультном кресле.

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