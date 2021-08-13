Певицу МакSим выпишут из больницы 13 августа

Фото: instagram/maksimartist

Певица МакSим (Марина Абросимова) выпишется из больницы в пятницу, 13 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT со ссылкой на представителя артистки.

— Певицу МакSим сегодня выписывают из больницы, далее она будет лечиться дома, — говорится в сообщении.

В больницу с пневмонией певица МакSим попала 15 июня. У нее было диагностировано 40-процентное поражение легких. За несколько дней до этого после концерта в Казани она почувствовала себя плохо. Врачи перевели ее в медикаментозную кому, а 7 августа артистка пришла в себя. Сейчас она идет на поправку и активно общается с персоналом больницы. Ее перевели из реанимации в обычную палату.

В ближайшее время врачи запретили МакSим петь и летать на самолете. Представитель артистки сообщила, что поклонникам в течение ближайшего года не стоит ждать от певицы концертов и новых песен, так как ей потребуется долгий восстановительный период.

Менеджер артистки Маргарита Соколова ранее сообщала, что даже после выписки за ней продолжат наблюдать врачи. Она уточнила, что МакSим для восстановления необходимы лечебная физкультура, спокойный режим и хорошее питание. Менеджер считает, что больничный этап не будет долгим, так как приятная домашняя атмосфера и дети ускорят ее восстановление.