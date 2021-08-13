Ремонт пешеходного моста начался в музее-заповеднике «Царицыно»

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Специалисты приступили к ремонту пешеходного моста в музее-заповеднике «Царицыно». Гидротехническое сооружение представляет собой объект культурного наследия.

Ремонтники приведут в порядок железобетонную плиту моста, обновят гидроизоляцию с целью избежать протечки конструкции и восстановят гранитное мощение сооружения с его облицовкой.

Ремонт будет проводиться в два этапа. Каждая из сторон объекта будет ремонтироваться по очереди.

Завершить работы планируется до конца 2021 года.

Мост является элементом царицынского усадебного комплекса, который был возведен во второй половине XVII и XVIII веков, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование, посвященное концепции нового маршрута вдоль реки Яузы, началось ранее в проекте «Активный гражданин». Маршрут будет предназначен для пешеходов, велосипедистов и для тех, кто любит активные виды отдыха. Протяженность маршрута будет составлять свыше десяти километров. Путь соединит Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН и национальный парк «Лосиный Остров».