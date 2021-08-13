«Приходит новое поколение»: Лукашенко рассказал о сценарии смены власти в Белоруссии

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Нынешние политические силы Белоруссии должны контролировать новое поколение управленцев в процессе передачи им власти. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу, 13 августа.

— Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держались жизнь и наш человек, осталось. Это труд и хлеб, — рассказал глава государства.

Текущая власть должна подсказывать и, где надо, контролировать, чтобы новое поколение не потеряло все ценное, достигнутое страной за предыдущие годы, приводит слова Лукашенко News.ru.

9 августа Лукашенко ответил на вопрос о том, когда он планирует покинуть пост главы республики. По его словам, он неоднократно думал, как будет развиваться жизнь в Белоруссии после смены власти.

Глава государства пообещал, что уйдет «очень скоро». Он отметил, что в настоящее время видит уже около 20 кандидатов, которые могли бы «вырасти до президента» и которые похожи на него самого в вопросах преданности родине.

Политолог Сергей Марков предположил в разговоре с «ВМ», что Лукашенко уйдет в отставку через несколько лет после того, как будет стабилизирована ситуация в республике. Его уход означал бы разбалансировку силовых институтов, ориентированных лично на него, добавил эксперт. После этого, по мнению политолога, в стране произойдет попытка государственного переворота, организованного западными спецслужбами.