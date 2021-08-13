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Парк в Новой Москве на правом берегу реки Десны появится в 2021 году

Иван Юминов

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Парк в Новой Москве на правом берегу реки Десны появится в 2021 году
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Троицк Карта всех событий

Новый парк создадут на правом берегу реки Десны в ТиНАО в этом году. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в пятницу, 13 августа.

— Парк на правом берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году. На благоустраиваемой территории оборудуем сцену для выступлений, скейт-площадку, велопарковки, игровые комплексы для детей с качелями, каруселями и горками, создадим комфортные прогулочные маршруты, разместим парковые диваны, — говорится в сообщении.

Кварталы Троицка, прилегающие к парку, соединят с ним с помощью дорожно-тропиночной сети. Также там разобьют цветники, кустарники и деревья.

Проект благоустройства разработали с учетом мнения жителей и особенностей природного рельефа территории, отмечается в Telegram-канале комплекса.

30 июня сообщалось, что в Троицком и Новомосковском административных округах планируют создать более 200 гектаров парковых пространств.

На территории округов уже обустроили более 121 гектара зеленых пространств с момента их присоединения к Москве. В планах — создание еще 207 гектаров таких территорий: скверов, парков и локальных зеленых зон внутри кварталов.

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