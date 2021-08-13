Белоруссия обвинила Польшу в доставке мигрантов к границе

Фото: Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Власти Польши начали доставлять нелегальных мигрантов со своей территории к границе с Белоруссией. Об этом заявили в Пограничном комитете республики в пятницу, 13 августа.

— Сегодня, 13 августа, со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Случай произошел на участке пограничной заставы Беляны, — говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть, как группа людей выбирается из грузовика и переходит на другую сторону дороги. Транспортное средство принадлежит Вооруженным силам Польши, отмечается в Telegram-канале комитета.

Видео: Telegram / Пограничный комитет Беларуси

В начале июля правительство Литвы приняло решение объявить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за миграционного кризиса с Белоруссией. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните объяснила, что данные меры необходимы для решения логистических проблем, и призвала не драматизировать ситуацию.

10 августа Латвия также ввела режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов. Госслужба пограничной охраны получит возможность применять физическую силу и специальные средства для возврата людей, которые незаконно пересекли границу. Тогда всего за несколько дней там задержали 283 человека.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил сотрудникам силовых структур усилить охрану госграницы на всей протяженности. Он заявил, что «не дай бог» сопредельные страны попытаются реализовать тактику выдворения нелегальных мигрантов в страну через официальные КПП.