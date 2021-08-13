Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Число пострадавших при взрыве в воронежском автобусе выросло до 20 человек

Виктория Сикерина

Происшествия
Число пострадавших при взрыве в воронежском автобусе выросло до 20 человек
Фото: YouTube

Число пострадавших от взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже увеличилось до 20 человек. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения в пятницу, 13 августа.

В ведомстве отметили, что три человека находятся в тяжелом состоянии.

Вечером 12 августа на одной из центральных улиц Воронежа прогремел взрыв в автобусе. В результате происшествия два человека скончались. Сейчас специалисты по взрывотехнике из ФСБ России и криминалисты центрального аппарата СК устанавливают причины произошедшего.

Одной из версий случившегося назван взрыв газового баллона одной из пассажирок транспортного средства. Доктор военных наук Константин Сивков оценил вероятность данной причины.

По его словам, в случае взрыва газового баллона крупные осколки попали бы в большее количество людей. Однако такую версию эксперт назвал наиболее возможной.

Также специалист не исключает вероятность террористической операции с использованием самодельной взрывчатки. Эту версию Константин Сивков на 30 процентов оценивает как реальную.

Читайте также:
состояние пострадавшихВоронежвзрыв
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Все мнения
О проекте