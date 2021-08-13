Число пострадавших при взрыве в воронежском автобусе выросло до 20 человек

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Число пострадавших от взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже увеличилось до 20 человек. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения в пятницу, 13 августа.

В ведомстве отметили, что три человека находятся в тяжелом состоянии.

Вечером 12 августа на одной из центральных улиц Воронежа прогремел взрыв в автобусе. В результате происшествия два человека скончались. Сейчас специалисты по взрывотехнике из ФСБ России и криминалисты центрального аппарата СК устанавливают причины произошедшего.

Одной из версий случившегося назван взрыв газового баллона одной из пассажирок транспортного средства. Доктор военных наук Константин Сивков оценил вероятность данной причины.

По его словам, в случае взрыва газового баллона крупные осколки попали бы в большее количество людей. Однако такую версию эксперт назвал наиболее возможной.

Также специалист не исключает вероятность террористической операции с использованием самодельной взрывчатки. Эту версию Константин Сивков на 30 процентов оценивает как реальную.