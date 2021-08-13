Бросившую младенца в Москве женщину доставили в полицию

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Россия, Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

Женщина, оставившая новорожденного мальчика на улице в Москве, доставлена в отделение полиции. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 13 августа.

— Ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии. По предварительной информации, ребенок — ее сын. Сейчас она доставлена в отдел полиции, — заключила представитель ведомства.

пресс-служба прокуратуры Москвы / видео

Мальчика нашли на скамейке во дворе дома по Ярославскому шоссе утром 13 августа. Неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию.

На опубликованных прокуратурой кадрах видно, как женщина оставляет сверток с ребенком и покидает площадку. Младенец появился на свет около двух–трех дней назад, уточнила Нефедова. В настоящее время малыш находится под пристальным наблюдением врачей.

пресс-служба прокуратуры Москвы / видео

11 августа на Алтуфьевском шоссе произошел похожий случай. Тогда мужчина обнаружил на автобусной остановке новорожденного ребенка.

Позже выяснилось, что заявивший о «находке» является родным дедушкой ребенка. Мальчик, которому не исполнилось и месяца, доставлен в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль.