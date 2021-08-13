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Эксперты рассказали о популярности акций, аналогичных «Миллиону призов», за рубежом

Иван Юминов

Город
Эксперты рассказали о популярности акций, аналогичных «Миллиону призов», за рубежом
Фото: Pexels

Запущенная в Москве программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» для участников дистанционного электронного голосования является мировой практикой. Об этом заявил политолог Олег Мазур в пятницу, 13 августа.

— Это психологическая закономерность: сначала стимулирование, потом превращение в традицию, а из традиции — в определенный стандарт поведения. Я считаю, что экономическая стимуляция — первая фаза данного процесса, которую необходимо пройти для того, чтобы превратить активное участие граждан в выборах в стандарт поведения, — рассказал эксперт.

Политические партии в США мобилизуют людей во время предвыборного этапа в том числе с помощью различных поощрений, отметил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», политолог Георгий Федоров. Там это является абсолютно нормальной традицией, добавил он.

Например, в Литве в 2003 году благодаря раздаче скидок в супермаркеты удалось существенно повысить явку на референдум о вступлении в ЕС. А в Бразилии, Бельгии, Египте и Люксембурге за неявку на выборы наказывают.

При этом такая система не очень эффективна в формировании сознательного общества, подчеркнул Мазур. Законодательство, по его мнению, должно мотивировать людей активно проявлять гражданскую позицию, а не наоборот, отмечает «Газета.ру».

Московская торгово-промышленная палата 10 августа предложила московским властям провести программу стимулирования гражданской активности «Миллион призов — #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного электронного голосования.

Жители столицы смогут выиграть бонусные баллы или один из главных призов — автомобиль или однокомнатную квартиру в Москве. Присоединиться к программе смогут те, кто принял участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму, а в некоторых округах города — еще и в Московскую городскую думу, а также на выборах муниципальных депутатов района Щукино.

Розыгрыш будет проводиться ежедневно с 18 до 20 сентября. Москвичи также получат возможность выиграть 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов, которые можно будет обменять на покупки у партнеров акции: магазинов продуктов, косметики, одежды, техники, мебели, спорттоваров, товаров для дома и животных, аптек, кафе и ресторанов. При этом один балл будет равняться одному рублю.

Принять участие в онлайн-голосовании с 17 по 19 сентября смогут те жители столицы, которые зарегистрировались в качестве электронных избирателей. Сделать это могут все совершеннолетние москвичи с активным избирательным правом и полной учетной записью на mos.ru. Подать заявление на участие в онлайн-голосовании можно по ссылке до 23:59 13 сентября.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.

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