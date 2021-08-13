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Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства эстакады над Боровским шоссе

Михаил Алимов

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Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства эстакады над Боровским шоссе
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Началась укрупнительная сборка металлоконструкций пролетных строений эстакады над Боровским шоссе. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— После завершения укрупнительной сборки, месяца через полтора–два, строители начнут устанавливать балки пролетных строений в проектное положение, — сообщил он.

Кроме эстакады, в рамках работ по строительству участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского шоссе до Киевского шоссе планируется строительство тоннеля под Киевским шоссе (он будет сооружен по «миланскому» методу) и двух подземных пешеходных переходов. Обновленная транспортная сеть увеличит пропускную способность шоссе в районе новых объектов. Кроме того, тоннель и эстакада помогут улучшить навигацию жителей района.

— Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил задачу завершить строительство участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского шоссе до Киевского шоссе до конца 2023 года, — резюмировал Загрутдинов.

Недавно он сообщил, что монтаж металлоконструкций эстакады СВХ в районе метро «Ботанический сад» завершен. По его словам, в настоящее время проводятся гидроизоляция конструкций, бетонирование дорожного полотна.

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