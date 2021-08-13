Сожгли заживо: стали известны подробности убийства пожилого репетитора в Москве

Фото: СК РФ

В Новой Москве неизвестные заживо сожгли учительницу по музыке. Преступление совершено на территории садового некоммерческого товарищества «Красная Пахра». Подозреваемых удалось задержать, с ними работают следователи. «Вечерняя Москва» выяснила подробности.

Нападение произошло в доме номер 27 на территории СНТ в поселении Михайлово-Ярцевском. Вечером 11 августа злоумышленники заперли в строении пожилых брата и сестру — 1944 и 1946 годов рождения. Как сообщил источник «Вечерней Москвы», незваные гости пробыли в доме пенсионеров около двух часов. Они связали хозяев, заклеили им рты скотчем, после чего накрыли пледом и подожгли. Женщина сгорела заживо, а ее брат смог спастись. У него многочисленные травмы головы и ожоги.

Подозреваемых, граждан 39 и 27 лет, задержали 13 августа. Один из них был ранее неоднократно судим, в том числе за особо тяжкое преступление. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство, совершенными с особой жестокостью.

Как удалось выяснить «ВМ», жертва нападения была педагогом по музыке. Выпускница РАМ имени Гнесиных более 50 лет давала частные уроки игры на скрипке и фортепиано. Также она готовила детей к поступлению в музыкальную школу. В ее профиле, размещенном на сервисе поиска специалистов, указаны расценки на услуги. За часовой урок педагог брала 1000 рублей.

По данным портала life.ru, одним из убийц педагога был ее бывший ученик. Женщина узнала преступника и перед смертью успела назвать его имя брату.

Как уточняет СМИ, первым молодых людей встретил пенсионер, услышавший стук в окно. Неизвестные сообщили мужчине, что пришли к хозяйке. Как только пенсионер открыл дверь, гости набросились на него, избили, связали ему руки и кинули на кровать. Такая же участь ожидала и репетитора. Но сначала нападавшие о чем-то с ней беседовали.

Мотивы преступников до сих пор непонятны. Все ценности и деньги остались нетронутыми.

Территория СНТ «Красная Пахра» не является особо охраняемой, поэтому ворваться в дом учителя по музыке мог любой желающий, рассказал «ВМ» председатель товарищества Александр.

— Это как вход в обычный поселок, никакой особой охраны нет, поэтому бродит много людей. К кому-то родственники приезжают или друзья. Проследить за каждым невозможно. Поэтому я не удивлен, что к ним ворвались посторонние. У нас же не коммуна, здесь никто особо никого не знает. Погибшую видел где-то раз в месяц, когда она оплачивала «коммуналку», но лично знаком не был, — рассказал мужчина.

Александр добавил, что среди местных никто не знал, что женщина работала репетитором и принимала учеников на дому.