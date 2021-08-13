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СК проводит проверку из-за найденного на скамейке младенца в Москве

Михаил Алимов

Происшествия
СК проводит проверку из-за найденного на скамейке младенца в Москве
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

Следственный комитет проводит проверку по факту брошенного на скамейке жилого дома младенца. Об этом в пятницу, 13 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности» и статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключила Иванова.

Брошенного ребенка нашли утром, 13 августа, лежащим на скамейке возле дома на Ярославском шоссе. После этого его доставили в одну из столичных больниц.

СК проводит проверку из-за найденного на скамейке младенца в МосквеФото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Позже появилось видео инцидента. На кадрах видно, как женщина оставляет сверток с новорожденным ребенком на лавочке и покидает площадку. Известно, что ему всего 2-3 дня от рождения. Отойдя на несколько десятков метров, она останавливается и смотрит в сторону лавочки, а затем уходит в неизвестном направлении.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В среду, 11 августа, в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что обнаружил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе новорожденного ребенка.

Позже выяснилось, что заявивший о находке мужчина является родным дедушкой ребенка.

Мальчик, которому не исполнилось и месяца, доставлен в больницу.

Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль.

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