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Музей Победы пригласил на бесплатные концерты в выходные

Татьяна Плотникова

Город
Музей Победы пригласил на бесплатные концерты в выходные
Фото: ФГБУК «Музей Победы»
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В субботу и воскресенье, 14 и 15 августа, в столичном Музее Победы пройдут три концерта в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы».

14 августа в Зале Полководцев перед зрителями выступят юные таланты: Артем Сарибеков, Ольга Артемьева и Арсений Дьяченко. Они исполнят песни «О героях былых времен», «Тальяночка», «Гляжу в озера синие», «С чего начинается Родина» и другие произведения советских и российских авторов. Начало концерта — в 14:00.

15 августа в Зале Полководцев и на открытой площадке выступят воспитанники Одинцовского центра эстетического воспитания образцового коллектива вокальной студии «Дети солнца». Для посетителей в их исполнении прозвучат песни «Баллада о красках», «Кукушка», «Звезды становятся ближе» и многие другие. Концерты в этот день начнутся в 13:10 и в 15:00.

Вход на концерты для посетителей Музея Победы бесплатный.

Также 15 августа гостям музея продемонстрируют часть киноэпопеи «Блокада», посвященной мужеству и стойкости ленинградцев в блокадные годы. «Фильм-2: Ленинградский метроном. Операция «Искра» покажут в кинотеатре «Поклонка», кинозал «Конев». Начало сеансов в 15:00, вход свободный для посетителей Музея Победы.

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