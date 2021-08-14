Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
В ночь на субботу, 14 августа, в аэропортах столичного авиаузла было отменено и задержано в общей сложности 26 рейсов.
В Домодедове три рейса отменили и 13 задержали. В Шереметьеве пять рейсов задерживаются. В аэропорту Внуково отменили три рейса и задержали два.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
С 9 августа Россия возобновила авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.
Для граждан России, возвращающихся в страну, срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию продлен до четырех дней. До этого граждане РФ должны были сдавать тесты на коронавирус в течение трех дней.