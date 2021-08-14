Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Система мониторинга работы такси заработала в Москве

Татьяна Плотникова

Город
Система мониторинга работы такси заработала в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

С субботы, 14 августа, в Москве начала работать комплексная информационная система «Аналитика работы такси», отслеживающая время работы таксистов.

В соответствии с законом водитель такси вправе работать 40 часов в неделю — это чистое рабочее время, не включающее остановки на ремонт и перерывы на отдых. Количество рабочих часов в день водитель устанавливает самостоятельно, но не более 12 часов подряд. При этом работодатель должен обеспечить водителю возможность комфортного отдыха.

Система поможет исключить переработки и не позволит работать нарушителям. Как рассказали в столичном департаменте транспорта, это сократит число дорожно-транспортных в городе и существенно улучшит сервис.

Система будет отслеживать только стаж вождения, водительское удостоверение, режим труда и отдыха. Водитель должен иметь российское водительское удостоверение и стаж вождения от трех лет. Однако допускается использование прав тех стран, где русский язык используется в качестве официального, сообщает РИА Новости.

Комплексная информационная система «Аналитика работы такси» — электронный ресурс, главная цель которого — контроль за режимом рабочего времени водителей. Для подключения к системе таксист должен зарегистрироваться и получить свой цифровой профиль. Только тогда он может брать заказы от агрегаторов.

По словам заместителя председателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайра Блудяна, идея КИС «АРТ» основана на том, что паспорт водителя будут видеть все агрегаторы, занимающиеся пассажирскими перевозками. После выполнения последнего заказа рабочий день таксиста завершится: с этого момента он уже не сможет подключиться к системе.

21 июля в столичном департаменте транспорта сообщили, что регистрация в системе мониторинга такси будет обязательна. Необходимость ввода системы мониторинга в ведомстве объяснили растущим количеством нарушений и аварий с участием такси. Крупнейшие таксопарки и агрегаторы такси поддержали инициативу.

Читайте также:
Москватаксиновая система
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте