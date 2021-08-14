Система мониторинга работы такси заработала в Москве

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С субботы, 14 августа, в Москве начала работать комплексная информационная система «Аналитика работы такси», отслеживающая время работы таксистов.

В соответствии с законом водитель такси вправе работать 40 часов в неделю — это чистое рабочее время, не включающее остановки на ремонт и перерывы на отдых. Количество рабочих часов в день водитель устанавливает самостоятельно, но не более 12 часов подряд. При этом работодатель должен обеспечить водителю возможность комфортного отдыха.

Система поможет исключить переработки и не позволит работать нарушителям. Как рассказали в столичном департаменте транспорта, это сократит число дорожно-транспортных в городе и существенно улучшит сервис.

Система будет отслеживать только стаж вождения, водительское удостоверение, режим труда и отдыха. Водитель должен иметь российское водительское удостоверение и стаж вождения от трех лет. Однако допускается использование прав тех стран, где русский язык используется в качестве официального, сообщает РИА Новости.

Комплексная информационная система «Аналитика работы такси» — электронный ресурс, главная цель которого — контроль за режимом рабочего времени водителей. Для подключения к системе таксист должен зарегистрироваться и получить свой цифровой профиль. Только тогда он может брать заказы от агрегаторов.

По словам заместителя председателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайра Блудяна, идея КИС «АРТ» основана на том, что паспорт водителя будут видеть все агрегаторы, занимающиеся пассажирскими перевозками. После выполнения последнего заказа рабочий день таксиста завершится: с этого момента он уже не сможет подключиться к системе.

21 июля в столичном департаменте транспорта сообщили, что регистрация в системе мониторинга такси будет обязательна. Необходимость ввода системы мониторинга в ведомстве объяснили растущим количеством нарушений и аварий с участием такси. Крупнейшие таксопарки и агрегаторы такси поддержали инициативу.