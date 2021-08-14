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В Гидрометцентре пообещали москвичам возвращение аномально теплой погоды

Татьяна Плотникова

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В Гидрометцентре пообещали москвичам возвращение аномально теплой погоды
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В центре европейской части России, в том числе в столичном регионе, в ближайшие дни восстановится теплая летняя погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что осень пока не планирует сменять лето в Центральном федеральном округе. Температура воздуха будет превышать климатическую норму на два-четыре градуса.

В понедельник и вторник, 16 и 17 августа, прогнозируется 24-26 градусов. В среду, 18 августа, столбики термометров могут подняться до 29 градусов. По ночам также будет довольно тепло, до 14 градусов.

При этом осадки в предстоящие выходные и понедельник, 14-16 августа, в центре европейской части России не ожидаются. Только во вторник и среду, 17 и 18 августа, прогнозируются кратковременные дожди, цитирует Вильфанда ТАСС.

Прошедший июль отметился во многих регионах России аномальной жарой и стал самым жарким вторым летним месяцем в мире за всю историю метеорологических наблюдений.

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