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Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 августа

Татьяна Плотникова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 августа
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В субботу, 14 августа, погоду в столичном регионе будет определять обширный антициклональный вихрь из Средиземноморья. Ожидается сухой и теплый день при переменной облачности без осадков.

Температура воздуха в Москве поднимется до 25 градусов, в Московской области возможно от 20 до 25 градусов тепла. Ветер прогнозируется западный со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Атмосферное давление будет немного превышать привычные показатели, содержание кислорода в воздухе незначительно повышенное. Геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости, сообщает портал «Метеоновости».

В центре европейской части России, в том числе в столичном регионе, в ближайшие дни восстановится теплая летняя погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик отметил, что осень пока не планирует сменять лето в Центральном федеральном округе. Температура воздуха будет превышать климатическую норму на два–четыре градуса. При этом осадки в предстоящие выходные и понедельник, 14-16 августа, в центре европейской части России не ожидаются.

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