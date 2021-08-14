В России за сутки выявили больше 22 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В России за сутки заразились коронавирусом 22 144 человека. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил «Оперштаб Москвы».

При этом у 8,2 процента не было замечено клинических проявлений болезни. Умерли от вируса 819 человек. Выздоровели — 19 550 заболевших.

Таким образом, за все время пандемии COVID-19 в стране перенесли инфекцию 6 579 212 пациентов. Количество летальных случаев составляет 169 683. Врачи вылечили 5 867 890 человек.

Недавно сообщалось, что максимум летальных исходов от коронавируса в России обновился и составил 815 человек. Рекордная смертность вновь увеличилась — за минувшие сутки летальных случаев оказалось на четыре больше, чем ранее.

Главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в стране наблюдается снижение количества заболевших и госпитализированных из-за коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по профилактике против штамма «дельта».