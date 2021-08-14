Представитель МакSим заявила, что певица частично потеряла память после комы

Фото: instagram/maksimartist

У певицы МакSим (Марины Абросимовой), вышедшей из комы, частичная потеря памяти. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил телеканал «360», цитируя ее официального представителя Яну Богушевскую.

— Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру, открытие собственной школы и последний концерт в Казани, — приводит слова Богушевской Telegram-канал СМИ.

Артистку выписали из больницы и она уже находится дома. Пока у нее наблюдаются головокружение и трудности с дыханием и ходьбой.

В больницу с пневмонией певица МакSим попала 15 июня. У нее было диагностировано 40-процентное поражение легких. За несколько дней до этого после концерта в Казани она почувствовала себя плохо. Врачи перевели ее в медикаментозную кому, а 7 августа артистка пришла в себя. Сейчас она идет на поправку и активно общается с персоналом больницы. Ее перевели из реанимации в обычную палату.

В ближайшее время врачи запретили МакSим петь и летать на самолете. Представитель артистки сообщила, что поклонникам в течение ближайшего года не стоит ждать от певицы концертов и новых песен, так как ей потребуется долгий восстановительный период.

Менеджер артистки Маргарита Соколова ранее сообщала, что даже после выписки за ней продолжат наблюдать врачи. Она уточнила, что МакSим для восстановления необходимы лечебная физкультура, спокойный режим и хорошее питание. Менеджер считает, что больничный этап не будет долгим, так как приятная домашняя атмосфера и дети ускорят ее восстановление.