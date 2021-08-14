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Шестерых из 22 пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области госпитализировали

Михаил Алимов

Происшествия
Шестерых из 22 пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области госпитализировали
Фото: Пресс-служба УМВД Владимирской области
Россия, М-8 Холмогоры Карта всех событий

В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 22 человека. Из них шесть госпитализированы, 16 обратились за помощью к врачам. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в региональном главке МВД.

— В автобусе находилось 47 человек. 16 пострадавших доставлялись в медицинское учреждение. По состоянию на 09:00 утра госпитализированы шесть граждан, — говорится на сайте ведомства.

Шестерых из 22 пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области госпитализировалиФото: Пресс-служба УМВД Владимирской области

Авария произошла в 03:15 ночи 14 августа на 97-м километре федеральной автодороги М8 «Холмогоры» в Александровском районе. По информации ведомства, 57-летний водитель автобуса врезался в ехавший впереди грузовик с полуприцепом. Погибших в ДТП нет.

Недавно сообщалось о еще одном ДТП с автобусом в Турции. Тогда авария имела серьезные последствия — 14 человек погибли и 18 получили травмы разной степени тяжести. Инцидент произошел 8 августа в 04:40 по московскому и турецкому времени. Автобус, который направлялся из Балыкесира в Эдремит, потерял управление и перевернулся недалеко от места отправления

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