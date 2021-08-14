Около 80 тысяч московских таксистов получили цифровые ID

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В новой комплексной информационной системе «Аналитика работы такси», отслеживающей время работы таксистов, зарегистрировались около 80 тысяч московских водителей. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил департамент транспорта города.

— С сегодняшнего дня КИС «АРТ» начинает работать в полном режиме. Водители такси, у которых нет цифрового ID, больше не получают заказы. Уже сейчас в системе зарегистрированы порядка 80 тысяч водителей — это почти 100 процентов активных водителей, которые ежедневно выполняют заказы, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Первый месяц считается адаптационным — специалисты будут внимательно следить за функционированием системы и ее взаимодействием с водителями.

Система заработала 14 августа. Она поможет исключить переработки и не позволит работать нарушителям. Как рассказали в столичном департаменте транспорта, это сократит число дорожно-транспортных происшествий в городе и существенно улучшит сервис.

Система будет отслеживать только стаж вождения, водительское удостоверение, режим труда и отдыха. Водитель должен иметь российское водительское удостоверение и стаж вождения от трех лет. Однако допускается использование прав тех стран, где русский язык используется в качестве официального.

Комплексная информационная система «Аналитика работы такси» — электронный ресурс, главная цель которого — контроль за режимом рабочего времени водителей. Для подключения к системе таксист должен зарегистрироваться и получить свой цифровой профиль. Только тогда он может брать заказы от агрегаторов.