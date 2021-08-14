Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 80 тысяч московских таксистов получили цифровые ID

Михаил Алимов

Город
Около 80 тысяч московских таксистов получили цифровые ID
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В новой комплексной информационной системе «Аналитика работы такси», отслеживающей время работы таксистов, зарегистрировались около 80 тысяч московских водителей. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил департамент транспорта города.

— С сегодняшнего дня КИС «АРТ» начинает работать в полном режиме. Водители такси, у которых нет цифрового ID, больше не получают заказы. Уже сейчас в системе зарегистрированы порядка 80 тысяч водителей — это почти 100 процентов активных водителей, которые ежедневно выполняют заказы, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Первый месяц считается адаптационным — специалисты будут внимательно следить за функционированием системы и ее взаимодействием с водителями.

Система заработала 14 августа. Она поможет исключить переработки и не позволит работать нарушителям. Как рассказали в столичном департаменте транспорта, это сократит число дорожно-транспортных происшествий в городе и существенно улучшит сервис.

Система будет отслеживать только стаж вождения, водительское удостоверение, режим труда и отдыха. Водитель должен иметь российское водительское удостоверение и стаж вождения от трех лет. Однако допускается использование прав тех стран, где русский язык используется в качестве официального.

Комплексная информационная система «Аналитика работы такси» — электронный ресурс, главная цель которого — контроль за режимом рабочего времени водителей. Для подключения к системе таксист должен зарегистрироваться и получить свой цифровой профиль. Только тогда он может брать заказы от агрегаторов.

Читайте также:
системаМоскватакси
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте