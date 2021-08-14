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Авиакомпания выплатит компенсации семьям погибших при крушении вертолета на Камчатке

Михаил Алимов

Происшествия
Авиакомпания выплатит компенсации семьям погибших при крушении вертолета на Камчатке
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Авиакомпания «Витязь-Аэро» выплатит семьям погибших при крушении вертолета МИ-8 в Камчатском крае по миллиону рублей. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил губернатор края Владимир Солодов.

— Авиакомпанией «Витязь-Аэро» принято решение, что дополнительно к двум млн рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено по одному млн рублей. Родственники могут обращаться непосредственно в авиакомпанию, — передает его слова ТАСС.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

Последнюю информацию о трагедии и версиях случившегося читайте в материале «Вечерней Москвы».

Росавиация запретила «Витязю-Аэро» перевозить пассажиров после крушения Ми-8

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