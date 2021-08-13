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Росавиация запретила «Витязь-Аэро» перевозить пассажиров после крушения Ми-8

Иван Юминов

Происшествия
Росавиация запретила «Витязь-Аэро» перевозить пассажиров после крушения Ми-8
Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Росавиация запретила авиакомпании «Витязь-Аэро» осуществлять коммерческие перевозки пассажиров после крушения ее вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 13 августа.

— Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка.

В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы, их доставили в больницу в Петропавловск-Камчатский.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

13 августа спасателям удалось обнаружить Ми-8. Он находится на дне на глубине примерно 110 метров. В настоящий момент рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды.

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