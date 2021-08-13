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Спасатели нашли упавший в озеро на Камчатке вертолет Ми-8

Илья Ашуров

Происшествия
Спасатели нашли упавший в озеро на Камчатке вертолет Ми-8
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Спасатели обнаружили вертолет Ми-8, который упал в озеро на Камчатке ночью 12 августа. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

— Несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне на глубине 110–111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъему, — сказал Солодов в эфире телеканала «Россия 24».

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

По последним данным, удалось спасти восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу в Петропавловск-Камчатский. На месте трагедии продолжаются поиски пропавших людей.

Последнюю информацию о трагедии и версиях случившегося читайте в материале «Вечерней Москвы».

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