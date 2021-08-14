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Суд отправил главврача больницы во Владикавказе под домашний арест

Виктория Сикерина

Происшествия
Суд отправил главврача больницы во Владикавказе под домашний арест
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Главного врача больницы в Республике Северная Осетия Владимира Плиева отправили под домашний арест. Такое решение принял Ленинский районный суд Владикавказа, рассказал адвокат доктора Заурбек Бегиев.

Главврач обвиняется в оказании небезопасных медицинских услуг, что впоследствии привело к смерти пациентов.

На данный момент, как отметил юрист, Владимир Плиев проведет под домашним арестом два месяца.

— Мы ходатайствовали, чтобы полностью отказали в мере пресечения. Он не виновен... Возможно, будем обжаловать, — приводит слова Зарубка Бериева ТАСС.

Напомним, что в понедельник, 9 августа, в больнице во Владикавказе в реанимации для больных коронавирусом произошли сбои в подаче кислорода. В результате погибли 11 человек. На следующий день после случившегося технические неполадки были устранены, и подача кислорода возобновилась в полном объеме.

Также во вторник, 11 августа, правоохранительные органы задержали главного врача больницы Владимира Плиева. В результате проверки инцидента выяснили, что в медучреждении было неисправно техническое оборудование. Также правоохранители заявили о халатности медицинских работников.

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