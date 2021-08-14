Потерпевший крушение на Камчатке вертолет Ми-8 сняли на видео

Фото: Владимир Смоляков, Вечерняя Москва

Вертолет Ми-8, затонувший на Камчатке, попал на видео. Об этом стало известно в субботу, 14 августа.

Сейчас в районе Курильского озера ведутся поисковые работы. По последним данным, со дна подняли тела пилота и нескольких пассажиров.

Напомним, что ночью 12 августа вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке. Борт упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника.

Вертолет выполнял рейс из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. На борту находилось три члена экипажа и 13 пассажиров, в числе которых один ребенок. Восемь человек удалось спасти.

Также после трагедии Росавиация запретила авиакомпании «Витязь-Аэро», выполнявшей данный полет, перевозить пассажиров.

В свою очередь «Витязь-Аэро» пообещала выплатить компенсации родным погибших при крушении вертолета Ми-8. В компании заявили, что каждая семья получит по миллиону рублей.

После произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело на основании нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.