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Цифровую карту «Тройка» можно будет переносить на другие устройства

Виктория Сикерина

Общество
Цифровую карту «Тройка» можно будет переносить на другие устройства
Фото: Пресс-служба метро

Виртуальную карту «Тройка» можно будет переносить с устройства на устройство без потери данных и баланса. Об этом сообщили в субботу, 14 августа, в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент проходит тестирование новой системы. Результаты демонстрируются успешные. За четыре дня эксперимента пассажиры зашли в транспорт 600 раз.

Также в Департаменте транспорта добавили, что в сентябре разработчики добавят другие виды абонентов и увеличат скорость срабатывания виртуальной «Тройки».

— В сентябре мы расширим фокус-группу и добавим другие виды абонементов — «Единый» на 90 и 365 дней для Москвы и области. Потом добавим «Кошелек» и другие билеты, которые можно записать на виртуальную «Тройку»... Работаем над тем, чтобы увеличить скорость срабатывания и приблизить ее к проходу по обычной «Тройке», — сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Напомним, что в скором времени в московском метро установят контроллеры зон проходов (КЗП) через турникеты. Об этом рассказали в четверг, 12 августа, в Департаменте транспорта Москвы.

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