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«Сильно ковид отразился»: фанаты не узнали Александра Балуева на фото

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Сильно ковид отразился»: фанаты не узнали Александра Балуева на фото
Фото: Предоставлено PR НТВ

Актер театра и кино Александр Балуев недавно перенес заражение новым штаммом коронавируса. Заболевание сильно отразилось на внешности артиста, из-за чего его перестали узнавать поклонники.

«Сильно ковид отразился»: фанаты не узнали Александра Балуева на фотоФото: Instagram / eglazkova

На днях Балуев посетил день рождения своего сына Глеба Матвейчука. На празднике артист сфотографировался с ним на руках. Снимки тут же распространились в социальных сетях.

Поклонники актера не узнали Александра Балуева. Коронавирус дал о себе знать: артист выглядит отекшим и усталым.

— Такой отекший. Я бы даже и не узнала его сразу. Сильно ковид отразился на его внешности. Надеюсь, придет в норму, — написали подписчики.

Отмечается, что новый штамм COVID-19 обнаружили у артиста в начале лета. Врачи диагностировали пятипроцентное поражение легких, однако Александр Балуев все равно решил пройти лечение в больнице в Коммунарке. Актер в достаточно легкой форме перенес заболевание, так как в мае сделал прививку от коронавируса, сообщает ФАН.

Напомним, что в четверг, 12 августа, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко высказал мнение о популярных мифах о COVID-19.

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