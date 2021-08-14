Путин поручил Шойгу наградить погибших при крушении самолета в Турции

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу посмертно представить к награде российских военных, которые погибли при крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в субботу, 14 августа.

Там также отметили, что президент России выразил соболезнования семьям погибших и родным турецких представителей.

— Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военных, а также родным и близким граждан Турецкой Республики, погибших при крушении самолета Бе-200, — заявили в пресс-службе.

Напомним, что в субботу, 14 августа, пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение в горах в районе турецкого города Кахраманмараш. Борт был арендован Турцией у России для тушения лесных пожаров. В самолете находилось восемь человек экипажа, все они погибли.

После случившегося турецкое военное ведомство отправило к месту трагедии вертолет и самолет ВВС. Сейчас на месте крушения ведутся поисково-спасательные работы.



По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную для забора воды высоту. Эту версию оценил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.