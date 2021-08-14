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Трое погибших на борту самолета Бе-200 были жителями Краснодарского края

Виктория Сикерина

Происшествия
Трое погибших на борту самолета Бе-200 были жителями Краснодарского края
Фото: sila-avia.ru

Трое членов экипажа пожарного самолета Бе-200, разбившегося на территории юго-восточной Турции, были жителями Краснодарского края. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в субботу, 14 августа.

Глава Краснодарского края отметил, что российские военные боролись с пожарами и защищали жизни людей, а также от лица всей Кубани выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

— В Турции разбился самолет Бе-200, экипаж которого погиб. На борту находилось трое наших земляков, жителей края. Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами, — написал Кондратьев на личной странице в Instagram.

Напомним, что в субботу, 14 августа, пожарный самолет Бе-200, который был арендован Турцией у России для тушения лесных пожаров, потерпел крушение в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находилось восемь членов экипажа: шесть из России и двое из Турции. Все они погибли.

После произошедшего Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу посмертно наградить российских военных, которые погибли при крушении Бе-200. Также президент выразил слова поддержки семьям экипажа.

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