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Объявлена победительница конкурса «Миссис Россия — 2021»

Юлия Курганова

Общество
Объявлена победительница конкурса «Миссис Россия — 2021»
Фото: instagram.com/anny_philippova/

Победительницей конкурса «Миссис Россия — 2021» стала Анна Филиппова из Кузбасса. Финальное шоу конкурса проходит в субботу, 14 августа, в концерном зале «Мир» в Москве.

В конкурсе приняли участие 23 мамы со всей страны, которые получили официальные титулы в своих регионах. При этом среди них было немало многодетных матерей. К примеру, у участницы из Ейска Ирины Папковой — пятеро детей, у самой победительницы Анны Филипповой — трое.

Кире Волковой, самой молодой участнице конкурса, исполнилось 23 года, а самой старшей стала Светлана Митюшкина из Дзержинска — 68 лет, у нее двое детей и трое внуков, передает ТАСС.

Корреспондент «Вечерней Москвы» выясняла, почему «Мисс Россия» Алина Санько не прошла в полуфинал «Мисс Вселенная». Этот титул завоевала 26-летняя Андреа Меза из Мексики. А вот Санько из города Азова Ростовской области не дали даже блеснуть в полуфинале конкурса.

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