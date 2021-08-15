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Финансист раскрыла способ проверить, правильно ли начисляют пенсию

Юлия Курганова

Финансы
Финансист раскрыла способ проверить, правильно ли начисляют пенсию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что с 2022 года граждане начнут получать данные о состоянии своего пенсионного счета на портале Госуслуг. Если в этих сведениях допустят ошибку, то следует подать онлайн-заявление для исправления неточности с необходимыми документами. Эксперт раскрыла способ, как проконтролировать свои накопления.

Она объяснила, что пенсия по старости складывается из фиксированной выплаты и страховой части. Первая из них не зависит от трудового стажа и индексируется ежегодно, в отличие от второй, которая определяется длительностью страхового стажа и уровнем заработной платы.

При этом с 2002 года ключевым фактором при расчете страховой части является объем страховых взносов, а не стаж. Данный показатель зачастую вызывает вопросы, предостерегла россиян Финогенова. Проверить, правильно ли начисляются накопления, можно в личном кабинете на сайте ПФР, Госуслугах, в отделении фонда или МФЦ по месту жительства.

— Как правило, наиболее проблемным моментом при определении размера страховой пенсии по старости является доказательство периода трудового стажа. Поскольку Пенсионный фонд работает с документами, то важно, чтобы при его оценке не были допущены ошибки, в особенности, если стаж учитывается за период до 2002 года, — сообщила финансист.

Некоторые периоды ПФР может не учитывать по различным причинам. Тогда трудовой стаж нужно доказывать через суд. Эксперт призвала изучить сведения о стаже и сопоставить их с записями в трудовой книжке, сообщает агентство «Прайм».

Пенсионерам могут вернуть незаконно изъятые накопления. Со следующего года негосударственные страховые фонды могут обязать возместить гражданам те средства, которые были переведены в другие страховые компании на незаконных основаниях. Соответствующая информация появилась в подготовленных правительством России поправках.

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