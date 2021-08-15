Психолог Вероника Степанова объяснила, почему Ксения Собчак ищет конфликты

Фото: instagram/xenia_sobchak

У Ксении Собчак есть мощный внутренний конфликт. Такое мнение после беседы с ней высказала психолог Вероника Степанова на своем YouTube-канале.

Она хочет, чтобы все ее любили и в то же время испытывали отторжение. Ее характер сам по себе очень «истероиден» и «мазохистичен», считает психолог.

— Это такой ребеночек, который хочет показать, как много он трудился, а Собчак — трудоголик, и в то же время она пойдет и нагадит на стол, — рассказала специалист.

По мнению Степановой, Собчак хочет получить любовь, но когда это не выходит, начинает поступать агрессивно и доказывать, что та ей не нужна. При этом телеведущая вкладывает в свои действия очень много энергии, передает слова психолога ФАН.

Психолог уже сообщала свое мнение о характере журналистки. По словам Вероники Степановой, у Ксении Собчак наблюдается переплетение двух типов — «истерички» и «нарциссихи». Интересно, что оба типа противоречат друг другу, отмечает психолог. Так, «истеричка» очень эмпатична, эмоциональна, тогда как «нарциссиха» не проявляет эмоций и обращена внутрь себя, пояснила Степанова.

Также психолог в интервью Ксении Собчак рассказала, зачем записывает ролики на провокационные темы и использует яркую подачу.