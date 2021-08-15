В России за сутки выявили 21 624 новых случая коронавируса
За сутки в России выявили более 20 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает оперштаб Москвы.
В стране за сутки зафиксировали 21 624 заболевших. При этом у 8,1 процента из них не наблюдалось симптомов болезни.
Умерли за этот период 816 пациентов. Отмечается, что показатель смертности перестал расти.
Кроме того, за сутки медики вылечили еще 16 426 человек, передает Telegram-канал оперштаба.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал популярные мифы на тему коронавирусной инфекции и вакцинации от нее. В частности, он опроверг утверждение о том, что лучший иммунитет возникает после перенесенной коронавирусной инфекции, нежели после прививки. Медик назвал подобную позицию рискованной, так как по статистке пятая часть пациентов переносит заболевание в тяжелой и крайней тяжелой формах, что может привести к летальному исходу.
Вакцинация является надежным средством профилактики коронавируса. В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.