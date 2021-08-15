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В России за сутки выявили 21 624 новых случая коронавируса

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 21 624 новых случая коронавируса
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За сутки в России выявили более 20 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает оперштаб Москвы.

В стране за сутки зафиксировали 21 624 заболевших. При этом у 8,1 процента из них не наблюдалось симптомов болезни.

В России за сутки выявили 21 624 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Умерли за этот период 816 пациентов. Отмечается, что показатель смертности перестал расти.

Кроме того, за сутки медики вылечили еще 16 426 человек, передает Telegram-канал оперштаба.

В России за сутки выявили 21 624 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал популярные мифы на тему коронавирусной инфекции и вакцинации от нее. В частности, он опроверг утверждение о том, что лучший иммунитет возникает после перенесенной коронавирусной инфекции, нежели после прививки. Медик назвал подобную позицию рискованной, так как по статистке пятая часть пациентов переносит заболевание в тяжелой и крайней тяжелой формах, что может привести к летальному исходу.

Вакцинация является надежным средством профилактики коронавируса. В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

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