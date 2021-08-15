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Задержан подозреваемый в убийстве в ходе конфликта на юго-западе Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве в ходе конфликта на юго-западе Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел утром 13 августа в доме на Нагорной улице. Тело мужчины 1966 года рождения нашли недалеко от здания. На нем были обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты.

По словам представителя ведомства, из квартиры на этом этаже очевидцы слышали крики о помощи и звуки разбившегося стекла. Спустя некоторое время они заметили и самого мужчину, лежащего на земле внизу.

Позже правоохранители задержали 40-летнего подозреваемого. По информации ведомства, у мужчин произошел конфликт, они начали драться. В ходе драки злоумышленник толкнул мужчину в сторону окна, тот проломил стекло и упал с высоты четвертого этажа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

— В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — рассказала представитель ведомства.

Видео:СК РФ по Москве

Недавно «ВМ» сообщала о похожем случае. Мужчину в Москве вытолкнули с пятого этажа во время драки после застолья. Пострадавший выжил. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с различными травмами.

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