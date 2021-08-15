Эмма Стоун продлила контракт с Disney и вновь сыграет Круэллу

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Кинокомпания Disney продлила контракт с американской актрисой Эммой Стоун. Она снимется во второй части приквела к «101 далматинцу».

Информация о возможном выходе сиквела появилась еще во время релиза «Круэллы», но актриса не комментировала свое возвращение к главной роли в продолжении.

Стоун вновь сыграет Круэллу в грядущем фильме, передает Newinform.

Действие первой картины происходит в Лондоне 70-х годов. В то время Круэлла была Эстеллой и грезила карьерой в мире моды. Ее лучшие друзья — парочка карманников, которые ценят страсть девочки к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. Однажды модное чутье Эстеллы привлекает внимание баронессы фон Хельман.

Режиссером проекта выступил Крэйг Гиллеспи. Его мировые сборы в пандемию составили 221 миллион долларов. При заложенном бюджете в 200 миллионов долларов.

В июле россияне выбрали лучшие сериалы и фильмы полугодия. Лучшим фильмом последнего полугодия стала «Круэлла». На второе место россияне поставили продолжение российского фэнтези «Последний богатырь: Корень зла». Третьей стала четырехчасовая режиссерская версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера.