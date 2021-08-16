Журналист заявил, что мэр Кривого Рога стал жертвой «политического убийства»

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Мэр украинского города Кривой Рог Константин Павлов стал жертвой «очередного политического убийства». Такое мнение высказал журналист Армен Гаспарян. Он объяснил, почему гибель Павлова похожа на заказ конкурентов.

— Очередное политическое убийство на Украине. Мэр Кривого Рога, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Константин Павлов найден мертвым, — написал Гаспарян в Telegram.

Он отметил, что глава города состоял в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая начала набирать популярность среди украинцев на фоне попыток президента Украины Владимира Зеленского и его фракции «Слуга народа» заручиться поддержкой националистов.

ОПЗЖ выступает за прекращение войны в Донбассе, языковой дискриминации русскоязычного население и восстановление отношений с Россией, а «Слуга народа» вместе с Зеленским ушли в сторону тотальной украинизации и примкнули к «партии войны».

Примечательно, что теперь руководить Кривым Рогом будет представитель «Слуги народа» Александр Котляр. После убийства Павлова в городе начался передел власти, передает «Царьград».

Кривой Рог является родным городом президента Украины Владимира Зеленского. Павлов возглавил городскую администрацию сравнительно недавно — в декабре 2020 года.

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в селе Вольное в Днепропетровской области на Украине. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил глава региона Валентин Резниченко.

Информацию о смерти мэра также подтвердили в правоохранительных органах. По предварительной информации, тело Павлова обнаружили на веранде дома.

Бывший депутат Рады рассказал, что мэра Кривого Рога убили. По его словам, смерть настигла политика, когда тот открыл дверь своего жилья.