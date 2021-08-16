Политологи объяснили усиление русофобии на Украине

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Политики и политологи сделали выводы о причинах и следствиях усиления русофобии на Украине. Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что на Украине укоренилась русофобия.

Он назвал политиков-русофобов и рассказал о судьбе русскоязычного населения Крыма и Кубани, если территории перейдут под юрисдикцию Украины.

Парламентарий считает, что часть населения боится улучшения отношений России и Украины.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян объяснил причины развития русофобии на Украине и постсоветском пространстве в целом.

— Симптомы начинались давно. Вышла книга Кучмы «Украина — это не Россия», и мы промолчали. Все нормально, скидки на газ шли, как были, так они и есть. Потом стали выступления, потом переписывания истории, — сказал он в эфире НСН.

Эксперт отметил, что все это произошло из-за упущений РФ во взаимоотношениях с Украиной и одновременным ростом влияния со стороны Соединенных Штатов, в том числе посредством развития НКО.

По мнению американиста, России следует проводить жесткую политику на постсоветском пространстве в своих интересах.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров опроверг заявление президента США Джо Байдена о том, что для Европы и США остается в приоритете отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне влияния России.

— Пока не уйдет это поколение политиков, которое выросло на злостной русофобии, которое никак не могут простить, что Россия перестала быть страной, в 1990-е выполнявшей все указания американцев, трудно рассчитывать на существенное улучшение российско-американских отношений. Нужно время. Мы рано или поздно этого дождемся, — сказал он.

Член Совета Федерации России от Крыма Сергей Цеков рассказал, что киевская власть занимается самообманом. Он уверен, что большинство украинских политиков уже смирились, что Крым не вернуть, но вынуждены выступать с противоположными заявлениями.

— Они находятся в плену этих устремлений по возвращению Крыма в состав Украины. Это повторяет и президент, и оппозиция. Нет еще государственной смелости объективно оценить ситуацию на Украине и ситуацию с Крымом. Они находятся в плену стереотипов еще со времен независимости Украины, — считает политик.

Он добавил, что позиция многих политиков на Украине базируется на национализме и русофобии.

Лаврова возмутили призывы Зеленского к русским уезжать из Донбасса. Он порекомендовал украинскому лидеру пересмотреть сериал «Слуга народа», благодаря которому он пришел к власти, и вспомнить «себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства». По словам министра, в те годы у Зеленского это получалось гораздо лучше.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».