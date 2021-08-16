«Хорошенькие»: Козловский показал фото с годовалой дочкой на руках

Фото: Youtube / А поговорить?

Актер Данила Козловский почти не афиширует свою личную жизнь, но счастье отцовства иногда демонстрирует подписчикам. В микроблоге в Instagram он опубликовал нежный снимок с годовалой дочкой Одой Валентиной, на котором малышка прильнула к папиному плечу.

Держа на руках свою наследницу от модели Ольги Зуевой, артист буквально светится от счастья. Собственно, подпись под фото это и подтверждает.

— Счастье, — написал Козловский.

Поклонники умилились фото и написали множество теплых слов.

«Очень искреннее фото»; «Будьте здоровы, любимы и счастливы»; «Какие вы хорошенькие»; «Счастливые папа и доченька!»; «Самое счастливейшее счастье!» — оставили комментарии фолловеры.

Оде Валентине сейчас 1 год и 5 месяцев. Девочка живет с мамой в США, и папа регулярно навещает ее. С Ольгой Зуевой актера теперь связывает только дочь — пара распалась вскоре после ее рождения.

Пользователи восхитились мамой Данилы Козловского. Он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram совместное фото с родительницей и отметил, что Надежда Звенигородская выглядит моложе, чем он.